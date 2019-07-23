馬場浮世繪——菲特文星洲打吡包辦連贏

屬新加坡四歲馬挑戰賽尾關的千八米一級賽新加坡打吡，周日在克蘭芝馬場舉行。菲特文是役派遣五駒出擊，結果包辦連嬴，可惜最備受注目的「縱橫天地」只跑第八，反而冷落至二十四倍的「太陽元帥」在倪塑鵬胯下，卻能後上擊敗廄侶「克林」勝出。



今仗乃澳洲殿堂級練馬師菲特文從練以來第十二次贏出打吡大賽，之前十一次是分別在澳洲不同的馬場取得。而「太陽元帥」這場勝仗，則是在世界各地均有養馬的澳門馬主鄭丁港，自於二○一六年憑「柏倫天奴」在澳洲贏出戴花錦標後，另一場一級賽勝利。



賽後菲特文向傳媒表示，「太陽元帥」抵新加坡前，在去年的昆士蘭打吡中，僅落後於頭馬「達龍駒」不足五個馬位，實力具一定級數。至於臨場天雨令場地變得黏地，令多匹實力馬的表現失準，亦間接造就了「太陽元帥」爆冷贏馬。



馬場浮世繪



