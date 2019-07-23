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馬場浮世繪——御用畫匠出戰英皇錦標

2019-07-23 列印
        周六英國雅士谷馬場舉行的英皇錦標，焦點除在於「成全寶」和「晶瑩汪洋」的比併，愛爾蘭練馬師岳伯仁極可能以馬海戰術迎戰也是另一亮點。岳伯仁日前透露，雖然最終出賽陣容要在之後幾日才有定案，但應屆葉森打吡盟主「御用畫匠」將會出賽，另外「狩獵號角」、「巫師杖」和「千島之國」均已報名。近百年來，只曾有四匹葉森打吡盟主於三歲時出戰英皇錦標挑戰年長對手，而如果「御用畫匠」勝出，將成為○一年的「天文學家」後，另一匹同年一舉攻下葉森打吡和英皇錦標的三歲馬。

馬場浮世繪

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