﻿輝灑自如——餐具放置 講究知著

馬季過後，剛周末先來一個短程的台灣行放鬆心情。這次選擇了到宜蘭礁溪的一家溫泉酒店，由於飯店是新開，故設施的保養仍很好，但最重要的還是員工服務態度，令所有賓客都感受到何謂賓至如歸。



像前台職員會在門口迎接，離開時也會揮手道別等基本日式禮儀外，如果外出時間晚了，他們還會親自致電客人查詢狀況，是否有需要幫忙，這是前所未見的一種貼心服務。



餐廳的服務也是相當講究，雖然早餐晚餐也是自助式，但務必有服務員親自帶領入座，而且餐具的放置也極嚴謹，叉匙之間的距離必定是一隻手指的寬度，而匙跟筷子的間距是兩隻手指，即使當客人拿起一次之後便會亂放，但這種原則除是一種堅持，也反映到員工的紀律，這正是飯店服務品質的要點。所謂見微知著，由小處做起，便是成就大事的道理。



朱鎮輝