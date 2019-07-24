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﻿馬場浮世繪——海都名門人道毀滅

2019-07-24 列印
        由香港崔氏家族培育和豢養的雌馬「海都名門」，於大約兩周前腹絞痛後，康復程度一度漸有進展，惟周一情況急轉直下，並且搶救後也無起色，治療團隊免牠進一步受苦，一致同意人道毀滅。練馬師郗國思表示，去年四月出道的「海都名門」質素無疑問，他和馬主一家人對其病逝都十分悲痛。

馬場浮世繪
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