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﻿馬場浮世繪——迪雅卓莫艾誠過檔

2019-07-24 列印
        日本雌馬「迪雅卓」於上月出戰英國威爾斯親王錦標落第後，下仗目標將是八月一日於古活馬場舉行的一級賽蘭秀錦標。其練馬師橋田滿表示，「迪雅卓」上場因不適合變化場地致敗，賽後馬兒狀態正常，亦已逐漸適應英國環境，今早將交由莫艾誠操練，並希望屆時他能夠為「迪雅卓」主轡。

馬場浮世繪
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