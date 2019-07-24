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﻿鍊金手記——明星養馬 宣傳良方

2019-07-24 列印
  筆者於八十年代開始參與賽馬，當年藝人馬主少之又少，記憶中只有麥嘉、元彪及陳百祥等曾以個人名義養馬，普遍較為低調。

　　近十餘年開始，藝人投入賽馬運動日漸普及，不少影視紅星及歌手紛紛以個人或合夥形式躋身馬主行列，當中以天王郭富城及大哥大洪金寶養馬運較好，前者兩匹個人名下馬皆一出即勝；後者更憑「崇山寶」揚威杜拜。

　　還記得上季城城愛駒「舞士精神」初試啼聲時，筆者身邊有不少不諳賽馬的女性朋友，都特意觀看賽事為偶像打氣，甚至入場一睹偶像丰采，競賽過程中的興奮程度絕不亞於普羅馬迷。

　　筆者相信馬會對明星馬主絕對歡迎，此等免費宣傳比起重金禮聘明星到馬場獻唱更見直接。

燈神
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