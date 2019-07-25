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﻿馬場浮世繪——杜美爾周六開普敦上陣

2019-07-25 列印
　　杜美爾上季尾來港客串，短短兩個半月便贏出十三場頭馬，已順利獲牌委會簽發新季的半季公司騎師牌照。這位南非猛將於剛季煞科後即返回祖家南非，經過不足兩星期的休息後便靜極思動，將於周六在凱尼沃斯馬場策騎七駒復出，當中四駒來自前列練馬師史奈斯麾下，只有一駒由前波士貝文森訓練。由於杜美爾算是重磅騎師，既急於在香港馬季的歇暑期間復出，相信目的是維持狀態與體重，而且當日差不多全部南非前列騎師，都會在德班基維爾馬場的「超級星期六」賽馬日上陣，杜美爾選擇留在開普敦出賽，自然有更多機會取得實力座騎，以爭取贏馬取機會。

馬場浮世繪
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