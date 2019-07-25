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﻿馬場浮世繪——呂健威徐雨石晨課露面

2019-07-25 列印
　　呂健威昨晨恢復在晨課露面，他表示早前曾前往台中旅遊，稍後亦可能離港作短程旅遊，但既然現時身在香港，當然會到場觀操，並謂當下周一大圈重開就將派馬出試。

　　此外，徐雨石馬房的馬匹目前尚未復課，但倉主昨晨亦到場，在停機坪踱步圈觀看別廄馬匹操練及與在場人士交談後，隨即前往從化處理廄務，預計周六回港。他表示下周一大圈重開，廄內馬匹亦會復操，不過主要會先在彭福公園的踱步圈作初步訓練。

馬場浮世繪
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