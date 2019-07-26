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﻿馬場浮世繪——轟雷暴雪美國開操迎大戰

2019-07-26 列印
　　兩屆杜拜世界盃盟主「轟雷暴雪」，日前已在美國並檢疫完畢，至前日在沙拉托加馬場附近的奧拉荷馬訓練中心，進行了首課操練，其目標是下月三日在沙拉托加馬場出戰泥地千八米一級賽Whitney錦標。

　　練馬師蘇萊表示，要在這個馬場贏出一級賽向來不是容易，不過「轟雷暴雪」近期狀態良好，他對其上一課操練亦感滿意，相信屆時可跑出水準。

「轟雷暴雪」乃全球現役馬中贏獎金最高賽駒，但過往四次在美國出賽均未能奏捷，而牠在下月出戰Whitney錦標後，仍會續留在美國出賽一段時間，終極目標是十一月二日聖雅尼塔馬場角逐育馬者盃經典大賽。

馬場浮世繪
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