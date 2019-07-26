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﻿馬場浮世繪——蘇保羅恢復露面晨課

2019-07-26 列印
　　蘇保羅過往都是在馬季煞科前提早離港，然後待大圈重開前回港，今季也不例外。剛季收鑼前約兩周，他已離港返紐西蘭度假，昨晨則恢復在沙田露面，先在停機坪踱步圈旁睇馬匹踱步，然後返回馬房工作。

　　另一方面，由於原先連接奧運馬房和沙田馬場操練設施的一段河畔跑道，於歇暑期間有工程，所以設廄於奧運馬房的霍利時、鄭俊偉和韋達，暫時只可派馬到彭福公園的踱步圈操練，未能到停機坪踱步。惟據悉工程日內將完成，當明日內圈重開時，三人將可派馬到該處操練。

馬場浮世繪
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