  • 2019年7月26日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——史卓豐泰國布吉小登科

2019-07-26 列印
　　史卓豐與女友Hannah，周二晚在泰國布吉島拉埋天窗，這個婚禮雖只有兩家的家人及親戚出席，然而嘉賓為數亦超過六十人，場面熱鬧。一對新人婚後將前往南非度蜜月，主要節目是觀看野生動物。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd