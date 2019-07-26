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﻿馬場浮世繪——蔡明紹澳門打吡抽九檔

2019-07-26 列印
　　明日澳門打吡賽馬日的馬匹排位表，已於昨日公布，前往客串的蔡明紹全日只有一匹座騎，是為「滿貫精彩」執韁出戰澳門打吡大賽，該駒抽得九檔起步，而預期大熱門「聖靈之都」則排十四檔。

馬場浮世繪
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