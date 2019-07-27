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﻿馬場浮世繪——蘇偉賢羅富全齊露面晨課

2019-07-27 列印
  蘇偉賢和羅富全兩位本地倉主，均於昨日的晨課期露面。蘇偉賢表示，煞科後即與家人前往泰國布吉島旅遊，早於日前已返回馬馬房工作，只是遲至昨日才露面而已，惟稍後將會再前出外旅遊幾天。至於羅富全早前則前往日本旅遊，如今已返回工作崗位。

馬場浮世繪
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