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﻿馬場浮世繪——成全寶英皇喬治備受熱捧

2019-07-27 列印
　　屬英國馬壇最高榮譽之一的二千四百米的英皇喬治錦標，將在香港時間今晚十時四十分在雅士谷馬場舉行。今屆賽事的十一匹參戰馬中，六駒曾勝出一級賽，其中以自從一七年五月至今十戰全勝，並已兩奪凱旋門大賽的雌馬「成全寶」最受注目，被捧成一點六倍的一面倒大熱。至於目前全球最高評分賽駒「晶瑩汪洋」為三點七五倍次熱，葉森打吡盟主「御用畫匠」為九倍第三熱門，前日本盃冠軍「高尚駿逸」則是三十四倍大冷。

　　而由於「成全寶」氣勢仍盛而獨贏賠率乏味，所以外圍莊家紛紛設立特別彩池，例如投注「成全寶」包辦今屆英皇喬治錦標與及十月法國凱旋門大賽的賠率是三點七五倍；如果投注該駒盡攬英皇錦標、朱德望國際錦標、凱旋門大賽與及育馬者盃草地大賽這四場一級賽，賠率為十倍。

馬場浮世繪
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