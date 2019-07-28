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﻿馬場浮世繪——內圈重開眾倉主開香檳

2019-07-28 列印
﻿馬場浮世繪——內圈重開眾倉主開香檳
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  沙田馬場內圈跑道（又稱細圈），昨日重新開放供馬匹操練。昨日早上四時四十五分，工作人員正式打開閘門，率先派馬出試馬匹為容天鵬，麾下馬匹包括「閃耀榮光」、「勁飛寶寶」和「酷比仔」等駒率先開操，接着多位倉主陸續派馬出試，晨課場面立即熱鬧起來。另一方面，連接沙田馬場和奧運馬房的小路，在歇暑期的工程亦已在剛周五完成，鄭俊偉得以於昨晨派馬到內圈操練，然而傳媒最期待的新倉主韋達，昨日卻尚未有馬匹露面。

  內圈重開，亦象徵今季晨操將全面恢復。昨日七時在沙田馬場看台對出的草地跑道，進行一年一度開香檳儀式，出席練馬師包括方嘉柏、文家良、羅富全、呂健威、丁冠豪和葉楚航，以及受薪董事布傑華和高級跑道經理葉柏棕，齊開香檳慶祝恢復晨操，寄望一切順行，人馬平安。

馬場浮世繪
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