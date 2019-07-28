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﻿馬場浮世繪——聖靈之都贏澳門打吡

2019-07-28 列印
  昨午澳門氹仔馬場舉行澳門打吡大賽，結果大熱門「聖靈之都」在何華麟胯下克服排十四檔起步的劣勢，輕易擊敗對手贏馬，冠軍騎師馬雅策騎的「酷鷹」後上跑第二，次熱門「大合金」跑第三，至於由蔡明紹客串的「滿貫精彩」則落第。紹仔今日會繼續在氹仔上陣，策「滿貫福星」角逐澳門沙地王大賽。

馬場浮世繪
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