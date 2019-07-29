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﻿馬場浮世繪——杜美爾南非上陣贏兩W

2019-07-29 列印
  杜美爾於周六在南非凱尼沃斯馬場上陣，策七駒得兩冠兩亞一季，成績理想。他將於周二續在這馬場策騎八駒出賽，且看屆時能否續有頭馬進帳。

  至於南非冠軍騎師之爭，將來港出任公司騎師的希威森，周六於基維爾馬場的超級星期六賽事奮力作戰，可是手風一般只得四亞一季，反而其對手M也尼就贏出一場頭馬，目前兩人的頭馬數字之比為二一六對二一一場，只相差五W。南非馬季的最後三個賽馬日，他們都會出戰，故極可能要鬥至周三於基維爾上演的煞科戰，才分出勝負。

馬場浮世繪

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