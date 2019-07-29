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﻿馬場浮世繪——葉楚航開派對賀生日

2019-07-29 列印
﻿馬場浮世繪——葉楚航開派對賀生日
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  昨日為葉楚航（圖紅衣）的五十二歲生日，周六晚他在紅磡區的某餐廳酒吧開生日派對慶祝，出席者不乏馬圈友好，包括練馬師丁冠豪、前騎師蔣嘉琦及馬房員工，另有相識四十年的中學同學出席，場面熱鬧。

馬場浮世繪

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