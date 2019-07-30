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馬場浮世繪——猛獅怒吼腹絞痛搶救及時

2019-07-30 列印
  去年歐洲最佳三歲雌馬「海都名門」腹絞痛後，至上周因治療無效而被人道毀滅，馬圈中人無不惋惜。料不到只短短幾日，世界馬壇又傳出壞消息，去年歐洲最佳三歲馬「猛獅怒吼」上周六離開紐西蘭檢疫馬房，在劍橋牧場的沙圈踱步時，出現了腹絞痛的徵狀，須立即往馬醫院接受手術，幸好發現得快及搶救及時，手術相當成功兼正逐漸康復，惟工作人員目前仍要密切觀察其情況。惟「猛獅怒吼」已肯定不會在即將開始的南半球配種季節配種，而待牠進一步回復健康，便會運返歐洲。

馬場浮世繪
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