  • 2019年7月30日 星期二
  • 28º
  • 86%
熱門： 上環衝突催淚彈IFC連登公務員

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——韋達派馬開操親策四駒

2019-07-30 列印
  沙田馬場的全天候跑道（俗稱大圈），昨晨重新開放，意味新馬季的晨課已全面展開。不過始終仍是復課初期，昨晨在大圈出試的馬匹不多，全早焦點是新開倉的前香港十三屆冠軍騎師韋達，昨日正式派馬開操，廄內有二十五駒先後分批出試，大部分在內圈踱步，另有多駒在奧運踱步圈踱步，而於韋達亦曾戎裝操馬，先後策騎「志在四方」、D22、「超能量」和「金獅雷將」四駒出試。

  此外，霍利時馬房和徐雨石馬房的馬匹，昨晨亦首次露面，不過大部分都只在彭福公園踱步。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd