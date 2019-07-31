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﻿馬場浮世繪——何澤堯英國客串首捷

2019-07-31 列印
  何澤堯於香港時間周一晚上在英國艾亞馬場上陣，夥拍在前一個周一在其胯下跑第五的Forever A Lady出戰千二米賽事。結果Forever A Lady前段守在中間位置，末段穩步上前，在堯仔全力催策下，以一馬頸位氣走對手，何澤堯取得在英國客串期的首場勝仗。何澤堯暫時未再卜定任何座騎，但肯定會續留在英國學藝，並在下月十日在雅士谷馬場的識價盃騎師賽披甲。

馬場浮世繪
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