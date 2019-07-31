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﻿馬場浮世繪——大震撼人道毀滅終年十七

2019-07-31 列印
  二○○五年日本三冠馬王「大震撼」，服役期間贏過七場一級賽，而退役後的配種成績亦甚出色，曾成為多年冠軍種馬。然而基於健康問題，「大震撼」於今年已全面休養而停止配種，至日前被獸醫確診頸椎骨折，並須於剛周日接受手術。及至周一，「大震撼」出現情緒不安的問題，醫護人員經診斷後，為減輕牠的痛苦，昨晨決定人道毀滅，一代馬王終年十七歲。

  「大震撼」死訊傳出後，其馬主金子真人、練馬師池江泰郎及主任騎師武豊等都發文悼念，以示哀悼。

馬場浮世繪
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