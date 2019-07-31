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﻿鍊金手記——雷神鬆綁誰最傷？

2019-07-31 列印
　　距離開鑼尚餘一個月，是時候開始為新季檢閱。來季騎師陣容未有大變，只有希威森及薛恩兩位新面孔加入，但莫雷拉重新以公司騎師身份上陣，已足夠影響整個形勢。

　　雷神乃少數足跡能遍及所有倉口的騎師，奈何上季以主帥身份回歸，無論坐騎選擇權或外線馬數量皆受限制，今季成功鬆綁，相信各練者亦樂意提供優質坐騎，可再次挑戰冠軍寶座。

　　筆者相信一眾洋將成績必受影響，但當中最大影響者並非潘頓，反而應該是田泰安。上季適逢雷神離港接手多匹實力坐騎而取得佳績，惟今季能否成功保住帥權實存疑問，加上新興勢力杜美爾漸受各廄歡迎，此消彼長下大有機會打回原形，重回中游騎師行列。

燈神
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