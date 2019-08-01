﻿馬場浮世繪——弘樂器三連勝古活盃

英國古活馬場於剛周二展開了為期五日的「光榮古活」賽期，首天重頭戲為三千二百米一級賽古活盃，結果跑出六月雅士谷金盃的翻版連贏，之前兩屆盟主「弘樂器」在戴圖理胯下，後上擊敗「前度男友」勝出，這場是是「弦樂器」自去年五月至今，連續第八場勝仗，牠亦成為繼「雙響槍」後，在古活盃的二百多年歷史中，第二匹能三度奪標的賽駒，兼且是連贏三屆，更形難能可貴。至於鞍上人戴圖理奪古活盃後，今年已累積了十場一級賽頭馬，氣勢銳不可當。



至於在今屆古活盃跑得季軍的「還擊」，其練馬師艾柏賓表示，「還擊」去年因負磅有利而贏出墨爾本盃，今年續有進步，縱跟頂級大長途馬交手亦有好表現，故此如稍後勇態保持，便會先出戰愛爾蘭聖烈治大賽，然後再往澳洲，於十一月力爭衞冕墨爾本盃。



另外，布宜學於今年五月十一日頭部受傷以來，一直再無上陣，惟本星期已開始恢復操馬。其波士艾柏賓表示，布宜學一直有做運動來提升狀態，不過稍後時間，他仍須通過幾個測試，如果證明完全康復，便會盡快復出策騎出賽。



馬場浮世繪