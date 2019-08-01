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﻿馬場浮世繪——巫顯東周六南澳策七駒

2019-08-01 列印
  巫顯東於馬季煞科後，先放假休息數天，然後便去了南澳洲客串。上周日，他在Devonport的全天候賽事首度出賽取得兩冠一亞，表現出色，並會於周六在同一馬場披甲，暫時卜定七匹座騎。

  至於目前在英國客串的何澤堯，於周一贏得頭馬後，支持立即增加，繼昨晚在Redcar馬場出賽後，今晚和明晚會分別在諾定咸和Musselburgh馬場上陣。

馬場浮世繪
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