﻿順理成章——羅富全功力非凡

上周六沙田馬場內圈跑道已重開，加上馬匹評分檢討剛公佈，馬迷已可為新馬季做定功課。每逢季初階段，經常見到不少上季尾曾取勝的馬贏得跨季孖寶，另有一些減分不少的馬，表現突然大幅進步，此中包括一些轉倉而取得突破成績的馬匹。像前季由羅富全開倉接手的舊馬，很快便取得好成績，而上季由新廄主丁冠豪接手的馬匹，同樣有不少佔評分之利的馬匹在首戰即建功。當然，這些馬匹能立即建功，除因評分有利，也不能抹煞練者的功勞。看看前季轉到羅廄後取得三連捷的「鑽之友」，便知羅富全的功夫。而上季的「幸運神駒」 、「銀城福星」及「喝采」 ，則是丁冠豪開倉首季的代表作。



前季省亮招牌後，羅富全剛季進一步展現他的能力。在國際賽日先憑「紅衣醒神」 奪得香港短途錦標，繼有「歡樂之光」於香港盃稱雄，一日贏得兩項國際一級賽殊榮，其時已光芒四射。後來再訓練出「添滿意」勇奪打吡冠軍，如此成就足以說明他練馬功力絕不簡單。至於丁冠豪首季練馬即能躋身練馬師榜十大之列，也不容易，有個好開始後，相信今季應可更上一層樓。



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