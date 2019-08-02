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﻿馬場浮世繪——戴圖理年內第十一次贏G1

2019-08-02 列印
  今年手風大順的戴圖理，於周三英國古活馬場的光榮古活賽期次天賽事中，夥拍高仕登馬房的「何其熱」擊敗「大競賽場」，贏出千六米一級賽薩塞克斯錦標，令他今年的一級賽勝仗增至十一場。高仕登賽後透露，「何其熱」乃去年歐洲最佳兩歲馬，今季已先後贏得法國莊柏德和英國薩塞克斯兩場一級賽，基本上已不用再證明質素，目前其商業價值甚高，所以估計會於今季賽後退役。

馬場浮世繪
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