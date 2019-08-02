張氏理論——英國賽馬冬季次級

八十年代的英國平地賽馬馬季，是由三月中到十一月初，而且星期日不跑馬。但到了九十年代改變甚大，平地賽事可於冬天繼續，因為有兩三個場小馬場為求生存，將草地跑道改為沙膠地跑道，即全天候跑道，以便冬天作賽，兼且甚受歡迎，而這冬季賽事足讓三四流騎練維持生計。此外，不少兩歲馬如較遲熟，趕不及十月出賽的話，也可在冬天上陣，不必空等到下一年的三月中。



英國的沙膠地馬場由初期的三兩個，慢慢加到五六個，但沙膠賽仍非主流，只屬輔助性質，賽事平均只是中下級，而最高水準的也只是表列賽而已，未能更上一層樓。不過已有一兩個本來不是三四級的馬場，先後改建膠地，包括倫敦市郊的甘頓園馬場及領飛馬場。



不可不知，在八十、九十年代時，英國大約有三十個平地馬場，共分四級，一級最高，甘頓園是一級馬場，領飛也是二級。因此於今天說甘頓是低級馬場的話，只說對了一半，因膠地賽不是高水準，但甘頓園已是最好的膠地馬場。



張福元