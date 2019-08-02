張氏理論——英國賽馬冬季次級

英國的沙膠地馬場由初期的三兩個，慢慢加到五六個，但沙膠賽仍非主流，只屬輔助性質，賽事平均只是中下級，而最高水準的也只是表列賽而已，未能更上一層樓。不過已有一兩個本來不是三四級的馬場，先後改建膠地，包括倫敦市郊的甘頓園馬場及領飛馬場。
不可不知，在八十、九十年代時，英國大約有三十個平地馬場，共分四級，一級最高，甘頓園是一級馬場，領飛也是二級。因此於今天說甘頓是低級馬場的話，只說對了一半，因膠地賽不是高水準，但甘頓園已是最好的膠地馬場。
張福元
警方昨晚近十一時採取行動，前往沙田火炭坳背灣街四十五號一個工業大廈單位，起出攻擊性武器，涉嫌無牌藏有爆炸品及無牌售賣第一部毒藥，以及大批疑似示威物資，包括頭盔及急救用品。警方帶走八名男女，當中包括前香...
2019-08-02
一名二十二歲內地女子上月二十八日因創作的「豬頭人身」漫畫系列，涉嫌「辱華」遭內地警方逮捕，警方指控她是明顯的「精日」份子。同一日，內地六地警方通報逮捕共九名「精日份子」，控告其為反華「精日」群體提供服務等罪名。 據內地媒體報道，安徽淮南市田家庵公安分局通報，有一名二十二歲女性張某，二〇一八年畢業於安徽某高校，喜愛日本漫畫，極度崇拜日本文化。張於二○一七年與在日華人盧某（已被遼寧公安機關依法刑事拘留）透過微博結識。為提高在「精日」群體中的關注度，張某開始創作「豬頭人身」漫畫系列，侮辱中國人形象，共三百餘幅，並提供給盧某在網上發佈。警方已依法將張某抓捕歸案。 張某創作的漫畫大多...
2019-08-02
北韓朝中社昨日（一日）早上報道，最高領導人金正恩周三親自指導，首次試射一種「新型大口徑火箭炮射彈」。金正恩表示，武器對於那些甘願成為目標的敵對勢力來說，是無法逃避的痛苦。此外，南韓聯合參謀本部昨日表示，一名北韓軍人凌晨越過南北韓分界線，並表明歸順南韓。 官方朝中社報道，這次試射確認了該套系統的戰鬥能力。金正恩表示，對那些甘願成為這種武器的目標的敵對勢力來說，那是無法逃避的痛苦。朝中社又表示，這種新的火箭系統將會「在地面軍事行動中擔當一個主要角色」。 美指不違反承諾 南韓聯合參謀本部較早時證實，北韓於周三清晨五時零六分和五時二十七分在東海岸元山市葛麻地區，各發射一枚短程彈道飛...
2019-08-02
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理劉志偉表示，大角咀奧城．西岸中低層D室，面積443方呎，兩房間隔，以850萬成交，呎價19187元，買家為新婚上車客，屬市價。原業主於13年...
2019-08-02
美國總統特朗普今晨表示美國將於九月一日起對從中國進口的三千億美元貨品加徵關稅，特朗普在Twitter發文稱，一成關稅適用於從中國進口美國的三千億美元貨品，但不包括已施行關稅的二千五百億美元貨品。美股早...
2019-08-02
日本國腳宇佐美貴史上月重返大阪飛腳後，首場日聯即攻入一球，助球隊作客2:2逼和名古屋鯨魚，教練宮本恆靖揚言此子可在母會創出另一次事業高峰。這位廿七歲翼鋒挾勇態，今晚聯賽有力領軍作客擊敗表現差勁的神戶勝利船，客勝無問題。 （有線602、662台今晚6:00直播） 宇佐美貴史在第二德國之旅闖蕩三季後，上月初由德甲的杜塞爾多夫回流母會飛腳，首戰即獲安排正選上陣。此子亦不負眾望，補時階段門前頂入一球，助球隊扳平2:2搶回一分，叫教練宮本恆靖驚喜道︰「此子體能狀態有點令我喜出望外，畢竟只是跟我們訓練了一個月時間，所以到賽事末段仍可以力壓對手頭槌破網實在難得。我認為，他可以再次...
2019-08-02
家居可以添置清新機改善空氣質素，但辦公室未必容得下，LG新推出的PuriCare Mini迷你空氣清新機，便以細小易攜作招徠，重量及體積與樽裝水相若，安放在辦公室抑或掛在嬰兒車同樣合用。 文：阿卓爸爸...
2019-08-02
一代女神邱淑貞（豆斗），同時裝王國I.T揸弗人沈嘉偉育有三名千金，其中17歲大女沈月神複製媽咪靚相，一早被捧為最索星二代！近日，「邱淑貞2.0」嘅14歲胞妹沈日亦開始出招，狙擊萬人迷家姐。向來超低調嘅...
2019-08-02
買奶粉俾 BB 唔單止要睇各種營養元素嘅比例，係邊度出產都好重要，優越嘅自然生態環境同淨水資源係好奶源嘅基礎。頭條 Jetso App 就為大家帶嚟來自紐西蘭 Hoeslandt 荷仕蘭獨家奶粉網購優...
2019-08-02
南非二○一八至一九年馬季，於剛周三在基維爾馬場煞科，即將來港發展的廿一歲騎師希威森，全季勝出二百一十八場頭馬，終以三W之差壓倒M也尼，成功衞冕冠軍騎師寶座。希威森今季的衞冕過程甚富戲劇性，季初時他曾因傷患而休息兩個月，可是復出後得幾個大馬房支持，便逐步追趕至在騎師榜上取得領先位置，且曾一度領先對手十多場頭馬，可是季尾手風又回落，去到上周五至剛周一的四次賽事更交白卷，其時M也尼急起直追，曾追貼至只落後兩W，惟剛周二凱尼沃斯馬場的賽事因場地問題取消，至周三煞科戰中，希威森則贏出三場頭馬，而M也尼只贏一W，希威森才保住冠軍寶座。此外，霍利時的兒子Luke則憑八十一場頭馬的成績，成...
2019-08-02