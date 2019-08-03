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﻿馬場浮世繪——迪雅卓勇奪英國蘭秀錦標

2019-08-03 列印
　　上季曾兩度來港參賽，並在香港盃跑第二的日本馬「迪雅卓」，於剛周四晚在英國古活馬場贏出雌馬二千米一級賽蘭秀錦標，成為繼千禧年的「愛麗世界」在新市場贏出七月盃後，第二匹在英國贏出一級賽的日本賽駒。「迪雅卓」在六月雅士谷馬場出戰威爾斯親王錦標落敗後，幕後認為只輸在場地情況，於是決定留在英國操練及出賽，結果在今場賽事贏得頭馬。

　　「迪雅卓」的騎師莫艾誠賽後表示，自從在日本客串過後，對日本馬已有極高評價，如今果然能夥拍日本賽駒贏出大賽，覺得十分高興。莫艾誠又指，「迪雅卓」早已在日本贏過一級賽，實力不成疑問，雖然今次出戰蘭秀錦標成廿一倍冷門，但賽前過檔考驗時，已覺得其走勢甚佳，頗具爭勝機會。他謂本希望在陣中可先將座騎擺在較前位置，可是早段步速太快，他只好順着馬兒的步伐競跑，待直路上才全力發揮後勁，結果擊敗對手贏馬。

馬場浮世繪
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