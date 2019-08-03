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﻿馬場浮世繪——JRA連串活動悼念大震撼

2019-08-03 列印
　　二○○五及○六年日本馬王「大震撼」，於上周二因頸椎骨折搶救無效而被人道毀滅，終年十七歲。「大震撼」的離世，令日本全國馬迷都甚哀痛，日本中央競馬會將於今日起舉行多項活動悼念。首先，今、明兩日分別在札幌、新潟和小倉三個馬場舉行的賽事中，第十一場都名為「大震撼紀念賽」。此外，由今日起至九月一日，各馬場在賽事期間都會設壇，供馬迷獻花及簽字吊唁。而由下周六至九月一日，各馬場在開放日子會設有展覽會，讓馬迷回顧「大震撼」服役與配種的輝煌成就。

馬場浮世繪
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