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﻿馬場浮世繪——堯仔小巫海外各傳捷報

2019-08-04 列印
　　正在英國客串的何澤堯，於當地時間周五晚在Musselburgh再傳捷報，在第四場兩歲馬一千米賽事中，策騎由張仕頓訓練的Too Hard To Hold以五倍熱門身分贏馬。同晚堯仔其餘兩匹座駒則落第。何澤堯在這次英國客串期內，暫時上陣九次得兩冠一亞一季，表現相當不俗。

　　至於另一位華將巫顯東，昨天在澳洲南澳Devonport馬場的全天候賽事亦取得佳績，全日策騎六駒得兩冠兩季及一席殿軍。小巫此行只曾上陣兩日，已迅即取得四W。

馬場浮世繪
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