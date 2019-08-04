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﻿馬場浮世繪——布宜學傷瘉復出即贏馬

2019-08-04 列印
　　英國騎師布宜學因頭部受傷，自五月十一日起便缺陣，至周五終在新市場的馬場復出，而且即有馬贏，策由其波士艾柏賓提供的首匹座騎Lazuli贏得久違頭馬。布宜學賽後表示在養傷期間，十分慶幸得到家人、艾柏賓和穆罕默德酋長的全力支持，令他重上戰陣可充滿信心。布宜學又指Lazuli是他復課後最先親操的幾匹馬之一，馬兒勝在加速力強，仍有進步空間。

馬場浮世繪
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