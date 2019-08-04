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﻿馬場浮世繪——識價盃騎師陣容仍待定

2019-08-04 列印
　　一年一度的識價盃騎師賽，將於今日在英國雅士谷馬場展開，特別在於跟其他地方的騎師賽不同，即使舉行日子已迫在眉睫，至截稿時的參賽騎師陣容仍未全部作實。暫時獨女騎師隊的成員定為杜希利、賈傑美和藤田菜七子，其餘三隊均欠一位成員。

　　英愛騎師隊目前成員是奧斯雅和杜漢培，世界騎師隊是何澤堯和川田將雅，歐洲騎師隊方面則是文力威和巫斯義，三隊尚餘的一個成員仍有待公布。

馬場浮世繪
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