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﻿馬場浮世繪——非韋達授權網頁會員人數急升

2019-08-05 列印
　　香港賽馬深入社會各階層，不少騎練都會在社交媒體上跟馬迷溝通，提供最新的個人資訊，其中莫雷拉和田泰安已成立粉絲專頁，前者由莫雷拉聘專人管理，後者則由田泰安親手處理，兩專頁的人數甚眾。與此同時，一個已成立了幾年的韋達資訊網頁，乘韋達開倉正全力吸收會員，令近一個月來會員人數急升，目前會員人數已超過一千二百人。不過韋達昨日回應有關查詢時表示，該資訊專頁對他本人全無關係，有興趣者必須留意。

馬場浮世繪
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