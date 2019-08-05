﻿馬場浮世繪——非韋達授權網頁會員人數急升

無論贊成罷工，還是反對罷工，今天沒有一個香港人不被「全港總罷工」影響。只是罷工之後，香港未來還可以怎樣走下去？ 一天罷工對香港有多大影響？不少商家認為八月有三十一天，少了一日營業額，只變成三十天而已；況且一年有五個月沒有三十一號，所以心理損失較實質損失大。對很多港人來說，「全港總罷工」的意義可以很強；若果政府仍不耐心聆聽年輕人和支持「反修例」的民眾聲音，香港將變得更混亂外，營商環境亦會愈差，為風雨飄搖的中國政經環境添上煩憂。相信愛國人士，也不希望香港之亂會引發中港台更大的失衡狀態。 反對派中，雖然支持「勇武」和「革命」的人可能佔少數，卻不能抹殺他們熱愛香港和追求公義之心。當...

2019-08-05