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﻿馬場浮世繪——何其熱手術成功

2019-08-07 列印
  去年歐洲最佳兩歲馬「何其熱」，今季跑過幾場位置後，於上月重振聲威，先在月初在法國贏得莊柏德大賽，繼而在上周三贏出一級賽薩塞克斯錦標，可是賽後發現右後腳骨裂即時宣告退役，並隨即接受手術。該駒馬主發言人表示，手術相當成功，「何其熱」並無生命危險，該駒目前在新市場的Dalham Hall Stud休養，希望來年能夠投入配種。

馬場浮世繪
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