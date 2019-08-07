﻿鍊金手記——羅廄接棒 挑戰神仙

上周初步分析了騎師形勢，接下來輪到練馬師。新季焦點當然落在騎而優則練的韋達身上，十三少在港粉絲眾多，難免會備受馬迷追捧，不過觀乎其目前兵力，首季應先求站穩陣腳，對爭標形勢尚未足以構成威脅。至於蔡約翰上季衞冕過程似難實易，始終廄內質新分子源源不絕，單憑此優勢已力足繼續雄霸本地馬壇，反觀大摩上季尾為爭冠傾巢而出，馬房大部分賽駒評分已接近飽和，加上他退休在即，兵源缺乏補充下，要再嘗冠軍滋味難度極高。



至於要數最有機會挑戰蔡神仙者，肯定非羅富全莫屬，他曾在蔡、摩兩廄學藝，故開倉兩季已屢創歷史，成績有目共睹，成為冠軍相信指日可待，今季更可於從化設廄，兵力進一步增強下，且看來季可否青出於藍，打破蔡神仙的壟斷局面。



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