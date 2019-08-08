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﻿馬場浮世繪——識價盃騎師賽成員確定

2019-08-08 列印
  本周六英國雅士谷馬場舉行的識價盃騎師賽，終於組隊成功，不過驚喜欠奉，根據雅士谷馬場官方網站報道，澳洲騎師薛凱華，將與川田將雅和華將何澤堯，組成「世界騎師隊」，另外「英愛騎師隊」除了奧斯雅和杜漢培外，第三位隊員將是史賓沙。至於十二屆荷蘭冠軍騎師范以誠，將與文力威和巫斯義組成「歐洲騎師隊」，反而「女騎師隊」則是最早成軍，成員為杜希利、賈傑美和藤田菜七子，四隊騎師隊將在當日六場賽事裏比拼。

  另一方面，何澤堯將在香港時間今晚在Yarmouth馬場上陣，策騎張仕頓馬房的Dame Freya Stark 角逐一場三歲馬二千米比賽。

馬場浮世繪
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