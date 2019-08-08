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﻿馬場浮世繪——何良蘇狄雄昨晨露面

2019-08-08 列印
  華將蘇狄雄在唞暑期間曾前往澳洲，到新南威爾斯省前列練馬師李善門下學藝，學習李善的練馬和馬房管理方法。日前蘇狄雄已返回香港，昨晨正式復課操馬。

  至於其師父練馬師何良亦首度露面，在停機坪觀操，然後再返回馬房。上季蘇狄雄傷患康復，得以全季策騎出賽，不過全季只取得六場頭馬，如今復課操馬，究竟開鑼後會全力爭取頭馬，抑或另有打算，稍後自有分曉。

馬場浮世繪
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