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﻿馬場浮世繪——試閘嘉年華門票下周發售

2019-08-09 列印
  暑假合家歡活動「開季試閘樂滿FUN季前嘉年華」將於八月二十四日舉行。當日沙田馬場與彭福公園搖身將變為樂趣滿載的嘉年華會，六大主題區呈獻數十項既益智又好玩的遊戲與表演。

  嘉年華門票將於下周一起在四十間指定場外投注處公開發售，套票每張售港幣六十五元。

馬場浮世繪
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