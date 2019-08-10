  • 2019年8月10日 星期六
  • 30º
  • 82%
熱門： 大埔遊行黃大仙機場走光逃犯條例

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——薛恩昨日正式露面

2019-08-10 列印
  今季獲馬會簽發半年公司騎師牌照的澳洲騎師薛恩，於前日下午抵達香港。昨晨五點半他由受薪董事韋敦彥陪同，先與在場練馬師打招呼，然後再進入馬房參觀，最後前往奧運馬房，跟新任練馬師韋達會面。薛恩於昨日辦理好有關手續後，將於今日開始在晨課操馬。

  薛恩接受記者查詢時表示自己一直希望來港發展自己的策騎事業，如今可算是夢想成真，他希望開鑼之後就能交出成績，替澳洲爭光。而兩年前他在美國客串期間，曾跟隨前澳門冠軍騎師高威利學習美式騎法，令自己的騎功更全面，迎接未來的挑戰。薛恩的最低策騎磅位為一二一磅。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd