  • 2019年8月10日 星期六
  • 30º
  • 82%
熱門： 大埔遊行黃大仙機場走光逃犯條例

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——識價盃騎師賽今晚舉行

2019-08-10 列印
　　英國識價盃騎師挑戰賽，將於香港時間今晚在雅士谷馬場舉行，上季取得出道以來最佳成績，贏得五十六場頭馬的華將何澤堯已獲邀請，與川田將雅和薛凱華組成「世界隊」，合力迎戰「英國及愛爾蘭隊」、「歐洲隊」和「女子隊」。然而，始終三人在當地人氣不及其餘三隊隊員，所以當地外圍莊家將「世界隊」贏出騎師賽的賠率列為四倍，為四組裏最冷。另外何澤堯奪得個人最高分數的「銀鞍獎」之賠率為十五倍，為全場次熱門，大熱門則為五倍的史賓沙。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd