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﻿馬場浮世繪——三駒獲韓國邀請出賽

2019-08-10 列印
  已報名參加下月八日韓國首爾馬場舉行的沙地千八米國際三級賽韓國盃的「逍遙自在」，以及參加同日舉行的千二米國際三級賽韓國短途錦標的文廄「仁者荃心」和石廄「豹子頭」，均已正式獲得韓國馬事會邀請出賽，由於目前距該賽只有四星期，三駒的主理人準備找尋配搭人選。

馬場浮世繪
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