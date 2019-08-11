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﻿馬場浮世繪——苗禮德昨晨現身觀操

2019-08-11 列印
  練馬師苗禮德前日從南非回港，昨晨回到工作崗位，跟太太Beverly和兩個女兒一同觀操。他在收操時透露，唞暑期間一直留在南非度假，期間亦有走到不同牧場，檢視多匹即將在拍賣會出售的拍賣馬，不過是否稍後再出外買馬，暫時未有決定。他又謂廄內馬匹在暑期間都健康良好，部分經過去幾星期熱身後，最近逐漸加強操練，遣往大圈快跳，進一步提升狀態，務求在新馬季開鑼後爭取成績。

  此外，苗禮德表示自己向來喜歡起用初來香港的新公司騎師，因為他們心急及早交出成績，鬥志必堅，昨晨他與騎師薛恩傾談過後，應該會在開鑼後提供座騎，至於在明日來港的同鄉，南非應屆冠軍騎師希威森，當然亦將得到他的支持。

馬場浮世繪
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