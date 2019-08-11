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﻿馬場浮世繪——三騎師昨復課操馬

2019-08-11 列印
  華將梁家俊和蔡明紹，以及意大利騎師沈拿，昨晨一同復課操馬，蔡明紹和沈拿均替新開倉的韋達馬房操馬，而梁家俊則策騎蘇偉賢馬房的「雲淡風輕」出試。梁家俊收操後表示，唞暑期間曾舉家前往日本及馬爾代夫旅遊，不過期間一直維持運動，所以健康狀態狀態良好，上季自己因為停賽影響成績，只取得二十六場頭馬，較前季下跌十一場，希望今季有更多支持，交回更多頭馬。

  至於沈拿則強調，雖然復課只操韋達馬房馬匹，但開鑼時是否獲對方提供座騎仍未可料，他當然希望替所有練馬師服務。

馬場浮世繪
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