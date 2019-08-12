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﻿馬場浮世繪——雅靈頓百萬金今屆名花有主

2019-08-12 列印
  第三十七屆雅靈頓百萬金大賽，於香港時間昨晨在美國雅靈頓馬場舉行，美國現役最高分草地馬Bricks And Mortar，在騎師奧天信胯下輕易以四分三馬位擊敗岳伯仁馬房的「巫師仗」勝出，將今季不敗成績伸延至五場，其中四場為一級賽，該駒今年終極目標將是十一月二日聖雅尼塔馬場舉行的育馬者盃草地大賽，另外其配種權益早前已售予日本著名的社台牧場，而牧場的主人吉田照哉昨日亦親臨雅靈頓馬場，親眼目睹其贏馬。

馬場浮世繪
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