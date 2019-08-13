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﻿馬場浮世繪——韓國大賽暫拒日馬參戰

2019-08-13 列印
  韓國馬事會於前日下午發出一項聲明，內容為隨着最近日韓關係轉趨緊張，觸發國內民眾的反日情緒，而且還一直在擴散中，面對民情洶湧，他們在沒有選擇之下，只好不邀請日本馬參加下月八日在首爾馬場舉行的韓國盃和韓國短途錦標，並對已報名參賽的日本馬的馬主及練馬師致歉，希望他們明白是次決定只是因應現時情況作出的安排，希望待日韓外交危機結束後，可以回復正常。

馬場浮世繪
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