﻿馬場浮世繪——莫雷拉望贏遮打盃

隨着新馬季在不足兩周便開鑼，沙田馬場今早將舉行首次泥地試閘，多位騎師亦陸續回防復課，其中在上季騎師榜排前三名的潘頓、莫雷拉和田泰安，以及華將潘明輝均於昨日已復課。潘頓大約在七時二十分到場，只操了一匹「荷花福星」，然後往烽火台向各練馬師打招呼，他表示在唞暑期間往歐洲旅遊，增磅在所難免，但他亦知道回港後要減磅，所以昨晨雖然只操了一匹馬，但之後數量會逐步增多，並肯定能以最佳狀態迎接新馬季。



至於莫雷拉則表示，因過去幾個暑假都往日本客串，而今年終能返祖家巴西跟親人見面，故感到相當享受。對於新季能再任公司騎師，一切要從新開始，他表示會全力以赴。他又稱因暫時尚未贏過香港冠軍暨遮打盃，所以希望新季可找到一匹具質素的長途座騎，而除了多贏頭馬之外，贏遮打盃將是其另一目標。



另一方面，兩屆南非冠軍騎師希威森於昨晨與女友抵港，午間先前往跑馬地馬會總部跟受薪董事兼牌照委員會秘書韋敦彥會面並辦理牌照，最快可以在今早開始操馬。



馬場浮世繪