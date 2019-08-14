  • 2019年8月14日 星期三
  • 31º
  • 76%
熱門： 逃犯條例少女倪匡機場公立醫院

日報新聞 > 馬經

﻿鍊金手記——賭馬都要Be Water

2019-08-14 列印
  各大報章於暑期均會列出一堆銀行馬，意指來季可以長追，有如銀行提款一樣。筆者年少時會詳細閱讀，作為新季投注參考，但時至今日這個概念或許有點過時。

　　回顧上季取得四捷以上賽駒，部份如「勝得精彩」及「美麗滿載」等於季中方開上戰線；「美麗傳承」及「時時精綵」等長期熱門無甚投注價值；餘駒中以「幸運神駒」、「烽煙四喜」、「好好瑪」及「文武傳奇」相對較有分頭，奈何要於季前品題成為銀行馬亦似乎欠缺說服力，換句說話暑期銀行馬參考價值實在不高。

　　現時賽事形勢緊湊，負磅及檔位稍有偏差足以影響勝算，要盲目長追一匹馬實屬不智，或許賭馬也應該Be Water，隨各場不同形勢作彈性處理方為上策。

燈神
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd