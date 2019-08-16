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﻿馬場浮世繪——再顯光芒囊括四獎

2019-08-16 列印
  南非版的賽馬冠軍人馬獎，已於香港時間前晚在約翰尼斯堡的Emperor Palace酒店舉行，退役香港馬「睡眠大學」的同母弟弟「再顯光芒」成為大贏家，囊括了「全年最佳年長雄馬」、「最佳一哩馬」、「最佳中距離馬」和「全年最佳馬匹」四個獎項。至於去年馬王「蘇珊娜」則成為「全年最佳年長雌馬」。

  雖然「再顯光芒」和「蘇珊娜」都是由史奈斯訓練，不過馬房上季頭馬數目及所贏取的獎金，均不及泰利，所以後者成為「冠軍練馬師」。

  至於目前身在香港為新馬季備戰的希威森，則獲頒發「冠軍騎師」，香港練馬師霍利時的兒子則為「冠軍見習騎師」。當晚霍利時陪同兒子一起領獎，一家人分享喜悅之後，前者昨日已啟程回港，並且在今日抵埗，明早將恢復到場督操。

馬場浮世繪
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