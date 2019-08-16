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﻿馬場浮世繪——迪雅卓劍指愛爾蘭

2019-08-16 列印
  日本雌馬「迪雅卓」兩周前爆冷贏出一級賽蘭秀錦標，成為歷來第二匹在英國贏出一級賽的日本賽駒。取勝後，「迪雅卓」未有立即回程返日本，而是繼續留在英國接受訓練。此駒已報及參加於下月十四日在愛爾蘭李奧柏馬場舉行的二千米一級賽愛爾蘭冠軍錦標、十月十九日在英國雅士谷馬場舉行的英國冠軍錦標，以及冠軍雌馬錦標。

  至於日本人最熱衷參與、最希望贏出的法國凱旋門大賽，「迪雅卓」反而暫沒有報名，若日後改變主意的話，將要繳付候補報名費。

馬場浮世繪
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